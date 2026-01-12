México: desmantela Marina tres narcolaboratorios

La Armada logró desarticular estos centros de procesamiento químico en operativos realizados en conjunto con otros cuerpos de seguridad y de este modo confiscó más de 700 kilos de droga y dos toneladas de precursores químicos.

El ministro de Seguridad, Omar García, afirmó que "estas acciones debilitan de manera directa la capacidad financiera de las organizaciones criminales y evitan que estas sustancias ilícitas lleguen a la población, especialmente a nuestros jóvenes".

En un comunicado oficial, el Gabinete de Seguridad del gobierno de México explicó que la mayor incautación se registró en el poblado de Los Cedros, Sinaloa, donde fue desmantelado un laboratorio clandestino en el que se incautaron alrededor de 750 kilos de droga terminada, además de 695 kilos y 1.150 litros de precursores químicos.

En la localidad de La Escondida, Michoacán, fuerzas federales y estatales localizaron y desmantelaron otro laboratorio donde aseguraron 500 kilos y 9.700 litros de precursores químicos, así como equipo y herramientas de laboratorio.

El tercer operativo se realizó en Carricitos, Durango, durante un recorrido terrestre se ubicó un laboratorio clandestino donde el gobierno incautó 695 kilos y 1.150 litros de precursores químicos, así como materiales utilizados para la elaboración de drogas. (ANSA).