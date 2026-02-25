México, despliegan la Marina Militar en Puerto Vallarta

Las autoridades marítimas explicaron que el operativo se lleva a cabo "con el compromiso de garantizar la paz y la seguridad de las familias mexicanas".

El buque militar, con base en Manzanillo, tiene capacidad para transportar dos compañías anfibias completas con armamento táctico, dieciocho vehículos de asalto, dos mil toneladas de suministros y cuenta con una cubierta de vuelo para helicópteros.

El mando especificó: "La misión del buque es desarrollar el transporte marítimo militar para alcanzar los objetivos asignados, así como servir como plataforma logística de apoyo a las unidades operativas y a la población".

Paralelamente al desembarco, las fuerzas armadas desplegaron personal, lanchas patrulleras y aeronaves para realizar patrullajes constantes por mar, aire y tierra. (ANSA).