México.- Detenido el exgobernador del estado de Chihuahua (México) por blanqueo de capitales

MADRID, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) - La Fiscalía General de México ha anunciado este lunes la detención del exgobernador del estado de Chihuahua César Duarte por "su probable intervención" en una trama de blanqueo de capitales mientras ocupaba el gobierno regional. Su arresto, según ha especificado el Ministerio Público en un comunicado en su página web, ha sido producto de "su probable intervención como servidor público en Chihuahua, en un esquema de lavado de dinero, en el que pretendió ocultar recursos de procedencia ilícita desviados de las arcas estatales, utilizando para ello el Sistema Financiero Mexicano". El exgobernador ya había sido detenido en 2020 en Estados Unidos y extraditado a México en 2022 por otra investigación en su contra, en la que se le acusa de apropiación indebida y asociación ilícita. Por ese proceso, pasó dos años en prisión preventiva, hasta que una jueza determinó que ya había cumplido el plazo máximo en esa situación. Entonces, fue puesto en libertad bajo arresto domiciliario y con un brazalete de seguimiento electrónico. Duarte, que ha integrado las filas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), fue diputado en la Cámara de Diputados entre 2006 y 2009, llegando a presidirla durante el último año de su paso por el ente legislativo.