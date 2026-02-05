México detiene a alcalde de Tequila por presunta extorsión a destiladores en trama ligada a cártel

CIUDAD DE MÉXICO, 5 feb (Reuters) - Las autoridades mexicanas detuvieron el jueves al alcalde del municipio Tequila, cuna del aguardiente de agave del mismo nombre, por presuntamente extorsionar a las principales destilerías en connivencia con el poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

El caso ha puesto de manifiesto los peligros a los que se enfrentan las empresas que operan en la segunda mayor economía de América Latina, especialmente en Tequila, un centro turístico e industrial del occidente mexicano que sustenta un sector multimillonario, pero que también se ve afectado por la violencia ligada al narcotráfico

El alcalde Diego Rivera fue detenido durante redadas federales junto con el director de seguridad de la ciudad y los jefes de obras públicas y del registro de la propiedad. El grupo lideraba una red de corrupción que tenía como objetivo a los productores de cerveza y tequila del municipio, informó el secretario de Seguridad, Omar García

El mayor productor de tequila del mundo, Becle, fue blanco del plan criminal, según informaron investigadores en diciembre. El productor de la marca José Cuervo presentó una denuncia en la que acusaba a la administración del alcalde de imponer un impuesto sobre la propiedad exorbitante, hasta 20 veces superior a la tasa legal, y una multa de más de 60 millones de pesos (US$3,45 millones), al tiempo que retenía los permisos e intentaba cerrar una de sus plantas

Las autoridades estatales intervinieron y el gobernador de Jalisco, el estado donde se encuentra Tequila, afirmó que al menos diez empresas habían presentado denuncias contra la administración local. Jalisco acogerá en junio cuatro partidos del próximo Mundial de fútbol

Becle no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios. El Consejo Regulador del Tequila dijo que no tenía una postura al respecto

Las autoridades alegan que la red de Rivera no solo extorsionaba a las empresas, sino que también desviaba fondos públicos y colaboraba con el CJNG, una de las organizaciones criminales más poderosas y violentas de México

Rivera ya había sido objeto de escrutinio después de que en Tequila se programara y después se cancelara un concierto de un grupo que previamente había proyectado imágenes del líder fugitivo del cártel, Nemesio Oseguera "El Mencho", en otro recital en Guadalajara

(Reporte de Lizabeth Díaz y Natalia Siniawski. Edición de Rod Nickel. Edición de Raúl Cortés Fernández)