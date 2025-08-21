México: detienen a 13 personas por crimen de colaboradores de alcaldesa; se investiga móvil del ataque

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Al menos 13 personas ligadas presuntamente al asesinato de dos de los colaboradores de la alcaldesa de la Ciudad de México, ocurrido en mayo, fueron detenidas en relación con ese crimen que, según las autoridades, fue planeado de forma minuciosa y cuya investigación se mantiene abierta.

A tres meses de los hechos, las autoridades reconocieron que aún se continúa con las pesquisas para determinar el móvil del ataque y detener a la persona que realizó los disparos contra los funcionarios y los autores intelectuales.

Según indicó la alcaldesa capitalina Clara Brugada en un breve mensaje a la prensa, el operativo que acabó con los primeros arrestados en este crimen, el de mayor impacto político reciente en la capital del país, tuvo lugar la madrugada del miércoles.

Tres de los detenidos “participaron directamente en el homicidio” y otros de los arrestados estuvieron relacionados “con la preparación logística del evento”, indicó la alcaldesa.

El 20 de mayo fueron atacados a balazos la secretaria de Brugada, Ximena Guzmán, y el asesor de su gobierno, José Muñoz, quienes no tenían custodia de seguridad ni se les conocían amenazas previas.

El crimen fue un ataque directo, planeado y ejecutado, al menos, por cuatro personas con experiencia previa, según dijo la fiscalía capitalina.

Además, las autoridades indicaron que en días previos al doble asesinato hubo vigilancia de la céntrica avenida donde, en plena hora pico, un individuo armado disparó ocho veces contra Guzmán y cuatro contra Muñoz.

Brugada resaltó que las detenciones fueron resultado de la coordinación institucional de autoridades locales y federales.

Horas después, la fiscal de la Ciudad de México, Bertha Alcalde, amplió los detalles de la operación y señaló en conferencia de prensa que las 13 detenciones se realizaron tras 11 cateos que se hicieron en la capital y el vecino Estado de México.

Alcalde dijo que entre los detenidos están los autores materiales y personas que participaron en la logística del ataque, pero reconoció que la “investigación continúan” para localizar al autor de los disparos que sesgaron la vida de los dos funcionarios, los autores intelectuales y el móvil del hecho.

La fiscal expresó que las investigaciones adelantadas en los últimos tres meses ratifican que el ataque “fue producto de una planeación anticipada y sostenida en el tiempo”.

Por su parte, el secretario de Seguridad capitalino, Pablo Vázquez Camacho, precisó que aún se trabaja sobre varias líneas de investigación para determinar el móvil del hecho y las organizaciones criminales que habrían participado.

La presencia de grupos de la delincuencia organizada en la capital no es un secreto y el atentado en 2020 contra Omar García Harfuch —entonces responsable de la seguridad capitalina y hoy de la federal— fue el mayor ejemplo. Una emboscada con fusiles de alto poder y granadas en un barrio de lujo, organizada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación, acabó con tres muertos, García Harfuch herido y el vehículo blindado acribillado.

Brugada dijo que la fiscal de Ciudad de México, Bertha Alcalde, junto con García Harfuch y el jefe de la policía de la capital ofrecerían más detalles el miércoles por la tarde en conferencia de prensa.