México: detienen a alcalde por vínculos con cártel

El ministro de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó el arresto del edil y del jefe de la policía municipal, Juan Manuel Pérez, y los directores de Catastro y Predial, Gabriel Toribio, y de Obras Públicas, Isaac Carbajal.

La acción fue adoptada en el marco de la Operación Enjambre, que lleva adelante el gobierno federal y hace unos meses llevó al arresto de tres intendentes del Estado de México (vecino a la capital) y que forman parte de la Estrategia Nacional contra la Extorsión y el combate a la corrupción ordenada por la presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch explicó que, luego de diversas denuncias ciudadanas, se realizaron cinco allanamientos en diversas viviendas del estado de Jalisco y de este modo se llegó a la captura del alcalde de Tequila, una localidad turística conocida por ser la cuna del famoso licor mexicano del mismo nombre.

El jefe comunal es acusado de manejar "esquemas de extorsión a empresas cerveceras y tequileras en la entidad, además de estar relacionado con una célula delictiva del CJNG".

Según la acusación de la Fiscalía, Rivera Navarro lidera una red de corrupción en la cual "servidores públicos extorsionan a empresarios y comerciantes del municipio, además de desviar recursos del erario público" (ANSA).