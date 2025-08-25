México: Detienen a traficante buscado en EEUU

José Luis Sánchez, conocido como "Chalamán", uno de los principales colaboradores del máximo líder del crimen organizado en México, Nemesio Oseguera, jefe del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Oseguera, "Mencho", fue detenido por las autoridades.

Sánchez, también familiar de Oseguera, quien aparece en las listas de los hombres más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, fue detenido en Villa de Álvarez, zona periférica de la ciudad de Colima, capital del estado occidental del mismo nombre.

El gabinete federal informó que Chalamán es buscado por autoridades estadounidenses por "narcotráfico y conspiración para la distribución de sustancias controladas y precursores" y cuenta con una orden de detención provisional con fines de extradición a Estados Unidos.

Mediante labores de inteligencia, con la colaboración de elementos de la Marina, la Defensa, la Guardia Nacional y la Fiscalía General fue localizado este peligroso hombre que estaba desde hace tiempo en la mira de la Justicia, según el reporte gubernamental.

Oseguera se encumbró en la cúspide del mundo criminal mexicano tras la caída en desgracia de Joaquín "El Chapo" Guzmán, extraditado en enero de 2017 y condenado a 11 cadenas perpetuas por tráfico de cocaína a Estados Unidos por un tribunal de Nueva York. (ANSA).