México: Devuelven 200 concesiones mineras al Estado

El ministro de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, indicó que los trabajadores de la mina La Concordia fueron "confundidos" por un grupo criminal ligado a la banda "Los Chapitos" y por ello fueron plagiados el pasado 23 de enero.

La devolución de las concesiones ocurre también en un contexto de crisis del sector, derivado no solo de la inseguridad que sufren sus trabajadores, como el caso de la minera canadiense Vizsla Silver, y el cobro de extorsiones, sino también, a juicio de empresarios del sector, por no contar con un marco jurídico que estimule las inversiones.

A partir de este año 2026, una concesión con más de 11 años de antigüedad deberá pagar $212,36 por hectárea cada semestre, aun cuando no haya producción.

En el caso de una concesión de 5.000 hectáreas, que es la media en el caso de un proyecto minero en fase de exploración, supone un desembolso de $2,1 millones de pesos al año (unos 120.000 dólares) solo para conservar el título.

Karen Flores Arredondo, directora general de la Cámara Minera de México (CAMIMEX), subrayó que uno de los principales problemas del sector es la caída en la exploración, que ha disminuido más del 50% en los últimos años (ANSA)