México: Devuelven a la familia el cuerpo del narco mexicano"El Mencho"

La Procuraduría General de la República anunció hoy la devolución, especificando que la entrega se realizó solo después de que se realizaron pruebas genéticas positivas para confirmar la identidad de los restos.

El líder del Cártel Jalisco Nueva Generación fue asesinado hace una semana durante un operativo militar en el estado de Jalisco.

Su muerte desencadenó una violenta ola de represalias en diversas zonas de México, que dejó decenas de víctimas, bloqueos de carreteras e incendios de vehículos.

En algunos destinos turísticos, se pidió a varios extranjeros que permanecieran en hoteles por razones de seguridad.

Por razones de seguridad, las autoridades no han indicado el lugar ni el método para devolver el cuerpo a la familia. (ANSA).