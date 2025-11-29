México.- Díaz se compromete en México a liderar los esfuerzos internacionales para evitar la precariedad laboral

MADRID, 29 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, se ha reunido este viernes en México con el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños, con quien ha compartido la lucha por un Convenio de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) que regule la precariedad laboral a nivel nacional e internacional, en especial en aquellos oficios localizados en plataformas digitales.

"En la pasada Conferencia de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) defendimos un Convenio del trabajo decente en las plataformas digitales con una ofensiva clara: no hay retos de época que podamos solventar sin el mundo del trabajo. No hay democracia sin derechos laborales, sin derechos sindicales fuertes, sin los derechos de las mujeres o las personas LGTBIQ+", ha expresado la ministra.

"México es un país con el que mantenemos una relación extraordinaria y con el que compartimos agendas progresistas. Tenemos una visión común sobre los grandes retos que enfrenta el mundo del trabajo en la actualidad", ha reiterado Díaz.

La vicepresidenta segunda ha señalado que la gran coincidencia entre las agendas legislativas de ambos gobiernos es la lucha progresista y ha asegurado que comparten asuntos como la subida del salario mínimo interprofesional, la ampliación de los permisos de maternidad y paternidad o los permisos por fallecimiento de familiar, entre otros asuntos.

Por otro lado, Bolaños y Díaz han abordado también las colaboraciones entre ambas naciones en materia de Inspección de Trabajo o Economía Social.

México participa activamente en la Red Iberoamericana de Servicios Públicos de Empleo (RISPE) y en la Red Iberoamericana de Inspecciones de Trabajo (REDIBIT), foros impulsados por el Ministerio de Trabajo y Economía Social como fortalecimiento de las políticas de empleo, la mejora de la intermediación laboral y el impulso de condiciones de trabajo en Iberoamérica.