México dice que el caso de gusano barrenador cerca de la frontera con EEUU está contenido

(Añade información del comunicado, contexto sobre brote)

CIUDAD DE MÉXICO, 22 sep (Reuters) - El gobierno de México dijo el lunes que atendió de inmediato un caso de un animal infectado con el parásito del gusano barrenador en el norteño estado Nuevo León, fronterizo con Estados Unidos.

La Secretaría de Agricultura afirmó en un comunicado que no existe riesgo de aparición de moscas adultas del gusano debido a la detección temprana del ganado infestado, la cual fue confirmada el 21 de septiembre.

El sistema de trampas establecido en toda la zona norte de México no ha detectado una sola mosca del gusano barrenador, sostuvo.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos informó por primera vez del caso en un comunicado la noche del domingo, diciendo que estaba analizando la información y "buscará todas las opciones para liberar moscas estériles en esta región según sea necesario".

El parásito del gusano barrenador se ha desplazado hacia el norte a través de América Central y México, poniendo a la industria ganadera estadounidense en máxima alerta y obligando a Estados Unidos a mantener su frontera mayoritariamente cerrada a las importaciones de ganado mexicano desde mayo.

El secretario de Agricultura de México, Julio Berdegué, habló por teléfono con su par estadounidense, Brooke Rollins, sobre el caso, según el comunicado. (Reporte de Cassandra Garrison; Escrito por Natalia Siniawski; Editado en español por Noé Torres)