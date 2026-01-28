México dice que la ayuda humanitaria a Cuba sigue, evaluará su continuidad

CIUDAD DE MÉXICO, 28 ene (Reuters) - La presidenta Claudia Sheinbaum dijo el miércoles que la ayuda humanitaria de México a Cuba continúa, al ser consultada sobre la posible suspensión de los envíos de petróleo a la isla caribeña, aunque aclaró que la continuidad de los envíos se analizará. Según un reporte de Reuters del viernes, el gobierno mexicano estaba considerando suspender las exportaciones de petróleo crudo y productos refinados a Cuba, ante la preocupación por posibles sanciones estadounidenses contra México. Bloomberg reportó el lunes que la petrolera estatal mexicana Pemex canceló un embarque de crudo con destino a la isla previsto para mediados de enero.

"La ayuda humanitaria a Cuba, como a otros países, continúa", afirmó la mandataria mexicana en su conferencia de prensa diaria, después de explicar que existen dos vías para realizar los envíos: una, a través de contratos de Pemex y el gobierno cubano, y otra, por razones humanitarias. Además, aclaró que el lunes, cuando se refirió también al asunto, nunca habló de que se hubieran detenido los envíos de crudo a Cuba y afirmó, sin dar mayores detalles, que hacia adelante se determinarán "a partir de la solicitudes".

Sheinbaum dijo en la víspera que la decisión del gobierno mexicano de transportar crudo a la nación caribeña era "soberana" y afirmó que "se informará" al ser consultada sobre si las exportaciones serían retomadas. México se convirtió este año en el principal proveedor de crudo a Cuba luego del bloqueo estadounidense a petroleros de Venezuela en diciembre y tras la dramática captura del presidente Nicolás Maduro a principios de enero, que han detenido los envíos de crudo venezolano a la isla, que sufre escasez de energía y apagones masivos. (Reporte de Ana Isabel Martínez y Raúl Cortés Fernández; Editado por Diego Oré)