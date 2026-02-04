México dice suministró petróleo a Cuba por casi 500 mln dlr en 2025 mediante contrato comercial

CIUDAD DE MÉXICO, 4 feb (Reuters) - La petrolera estatal Pemex suministró crudo y petrolíferos a Cuba por unos 496 millones de dólares en 2025, mediante un ⁠contrato comercial vigente desde 2023 y por el ⁠que la isla goza de un "crédito abierto" para los productos que adquiere, dijeron el miércoles autoridades mexicanas, en medio de la amenaza de Estados Unidos de imponer aranceles a los países que suministran petróleo al país caribeño. La advertencia ⁠del presidente ‌Donald Trump ​es especialmente delicada para México, que se convirtió en el principal proveedor de crudo de la isla tras el bloqueo estadounidense en ​diciembre a petroleros de Venezuela y la captura del presidente Nicolás Maduro.

"Tenemos un solo contrato, es un contrato que tenemos ‌de 2023, que es el último contrato que ha habido; es un ‌contrato comercial normal, como el que tenemos con otros países", ​dijo el director general de Pemex, Víctor Rodríguez, durante la conferencia de prensa matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum.

El funcionario explicó que el contrato abierto está basado en las necesidades de Cuba y la disponibilidad de México, aunque señaló que se ha mantenido estable año tras año y no hay ninguna factura vencida. "Son muy formales en sus pagos", destacó, refiriéndose a Cuba y reiteró lo dicho por Sheinbaum recientemente acerca de que el volumen de los envíos es muy pequeño, solo el 1% de la producción de crudo de Pemex.

La mandataria ha apelado a la vía diplomática y al principio de soberanía ⁠de los países para defender los envíos de crudo mexicano a la nación caribeña y ha advertido que los aranceles podrían desencadenar una crisis humanitaria de "gran alcance" ​en Cuba. Sin embargo, también ha dicho que no va a "poner en riesgo" a México, lo que reiteró el miércoles, y destacó que los envíos de crudo son mucho más voluminosos por contrato que por ayuda humanitaria, la otra vía de suministro existente.

"Estamos buscando todas las vías diplomáticas para poder resolver ese problema, porque no queremos afectar a México tampoco", afirmó la mandataria. México, históricamente solidario con Cuba, está en medio de las negociaciones del tratado comercial de América del Norte, TMEC, que comparte con Estados Unidos y Canadá, y del que el presidente estadounidense ⁠ha amenazado con sacar a su país y negociar acuerdos bilaterales, como ya ha hecho con algunas naciones.

Consultado sobre la continuidad de los ​envíos de petróleo por contrato, Rodríguez dijo que si México tiene disponibilidad, los mantendrá, pero remarcó que el país está reduciendo sus exportaciones porque tiene una política energética que prioriza la refinación de gasolina para el consumo interno.

"Hemos tenido que cancelar ya contratos, a partir del próximo mes de marzo los contratos de ‍exportaciones se están reduciendo porque el proceso de refinación que tenemos es muy alto", manifestó. El objetivo actual de México es refinar internamente 1.2 millones de barriles de crudo diarios, recalcó.

México envió 17,200 barriles por día (bpd) de crudo y 2,000 bpd de petrolíferos el año pasado al cierre de septiembre del 2025 a Cuba, de acuerdo a los datos más recientes de Pemex.

La nación latinoamericana ha priorizado en los últimos años el proceso interno de su crudo ​y tiene la meta de que Pemex deje de exportar en el mediano plazo, pese a que los envíos al exterior aún son importantes para las finanzas públicas. En diciembre del 2025, la petrolera estatal exportó solo 368,000 bpd de crudo, el volumen más bajo desde que se tienen registros disponibles que datan de 1990, y ‍un promedio de 581,000 bpd en todo ese año. (Reporte de Ana Isabel Martínez y Raúl Cortés Fernández; editado por Adriana Barrera)