méxico dice traslado de narcos fue a pedido de eeuu y que muestra esfuerzo contra fentanilo

Autoridades mexicanas rechazan pena de muerte contra algunos de los trasladados a EEUU

Fue una operación en la que participaron más de 3,000 efectivos de seguridad con cientos de vehículos.

Fiscal general dice operación es una ratificación del esfuerzo de México en la lucha contra el fentanilo

(Actualiza con citas y detalles)

Por Raul Cortes y Lizbeth Diaz

CIUDAD DE MÉXICO, 28 feb (Reuters) - El gabinete de Seguridad del gobierno mexicano dijo el viernes que el envío a Estados Unidos de 29 presuntos narcotraficantes en la víspera fue en respuesta a una solicitud de Washington y que ha mostrado un esfuerzo para combatir el tráfico ilegal de la droga fentanilo.

El traslado se produjo pocos días antes de que se cumpla el plazo del 4 de marzo concedido por el presidente Donald Trump para aplicar aranceles del 25% a productos mexicanos si el país latinoamericano no hace más en la lucha contra el tráfico de droga, sobre todo del letal fentanilo, y la migración irregular.

"Aquí no hay que nosotros no estamos cumpliendo. Eso quedó clarísimo, hay una ratificación del esfuerzo de México para combatir esta plaga", dijo el fiscal general, Alejandro Gertz, en rueda de prensa junto a otros miembros del Gabinete de Seguridad.

Gertz detalló que la operación se hizo "bajo las normas de una ley específica que es la Ley de Seguridad Nacional donde se establecen los parámetros por razones de estabilidad política, tanto en México y Estados Unidos".

Horas después de llegar la solicitud por escrito de Estados Unidos, "se procedió, fue un asunto inmediato", añadió.

Consultado insistentemente sobre si la operación tenía relación con la negociación con la administración de Trump para frenar los aranceles, añadió: "Yo no quisiera especular sobre temas que no me corresponden pero, la verdad de las cosas, el cumplimiento de México es contundente".

Al respecto, el secretario de Seguridad, Omar García, dijo sin embargo que la acción "no tiene nada que ver" con la presidenta Claudia Sheinbaum, que más temprano rehusó hablar del asunto en su conferencia de prensa diaria.

García reveló también que los presuntos narcotraficantes fueron transportados en ocho aeronaves hasta varias ciudades de Estados Unidos, en una operación en la que participaron más de 3,000 efectivos de seguridad con cientos de vehículos.

Entre los 29 presuntos miembros de cárteles trasladados a Estados Unidos, en la mayor entrega de este tipo en la historia reciente de México, estuvo el emblemático líder del Cártel de Guadalajara Rafael Caro Quintero, acusado del asesinato del exagente de la agencia antidrogas estadounidense (DEA) Enrique "Kiki" Camarena hace 40 años.

En una audiencia ante el juez federal Robert Levy en Brooklyn, Nueva York, Caro Quintero, de 72 años y que pasó 28 en prisión en México por el asesinato de Camarena, se declaró el viernes no culpable de los cargos de dirigir una empresa criminal, tráfico de drogas y uso ilegal de armas de fuego, que podrían acarrear su ejecución.

El Cártel de Guadalajara fue en su día uno de los grupos de narcotraficantes más poderosos de Latinoamérica y evolucionó hasta convertirse en el actual Cártel de Sinaloa.

Respecto a la posibilidad de que los enviados a Estados Unidos sean condenados a pena de muerte, Gertz afirmó que la legislación mexicana, donde no existe esa sanción, debe ser respetada en los países con los que tiene convenio, sino ofrecer más detalles.

El fiscal general dijo también que no sabe si habrá más envíos de presuntos narcotraficantes a la nación vecina y que por el momento no hay solicitudes pendientes.

REUNIÓN "MUY POSITIVA"

Mientras los presuntos capos de las drogas eran transportados a Estados Unidos, diversos miembros del gabinete de Sheinbaum se encontraban en Washington para negociar a contrarreloj con autoridades de la administración Trump para evitar la aplicación inminente de los aranceles.

Gertz y García, junto con los secretarios de Marina, Raymundo Morales, y de Defensa, Ricardo Trevilla, conversaron el jueves en la capital estadounidense con el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios del vecino país, sobre los avances de México en materia de seguridad.

El fiscal general mexicano calificó de "muy positiva" la reunión. "Quedó muy claro lo que se está haciendo en México" en la lucha contra el narcotráfico, agregó.

También viajaron a Washington los secretarios de Economía, Marcelo Ebrard, y de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, para sostener encuentros con el jefe del Departamento de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, y el de la Oficina del Representante Comercial, Jamieson Greer.

"México y Estados Unidos tienen un gran futuro trabajando juntos", dijo Ebrard el viernes, en una publicación en X, acompañada de una fotografía con Lutnick y Greer.

Más temprano, Sheinbaum informó que durante la presente jornada se definirán las características de un posible contacto con Trump, antes de que se cumpla el plazo para la aplicación de los aranceles, que podría desatar una guerra comercial regional en Norteamérica, pues Canadá ha sido amenazada también con la misma medida.

(Reporte de Raúl Cortés Fernández y Lizbeth Díaz; Reporte adicional de Luc Cohen en Nueva York)