México: disminuye 22% expulsión de migrantes a México

El reporte oficial señala que entre enero y diciembre del año pasado fueron devueltos 160.192 mexicanos desde Estados Unidos, contra 206.233 en 2024.

Se trata de la cifra más baja desde 2001, cuando fueron regresados 791.256 mexicanos del país vecino, según las estadísticas, las cuales señalaron que el año anterior el 88,8% de los compatriotas devueltos fueron detenidos por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y 15% por agentes de la Patrulla Fronteriza.

La mayoría de las devoluciones (44,4%) ocurrieron desde Texas, seguido de Arizona (14,7%) y de California (14,6%).

Un tercio de las personas repatriadas en 2025 contabilizaba solo un mes de estancia en Estados Unidos, mientras que otro tercio tenía entre 1 y 10 años.

La inmensa mayoría de las personas retornadas (85,8%) eran hombres y solo 9,2% mujeres, mientras que la cifra de adolescentes (de 12 a 17 años) fue de 6.336, contra 1.661 niños menores de 12 años, 72 de ellos no acompañados.

Aunque una de cada 5 devoluciones se realizó por vía aérea, el resto de los migrantes regresó a través de puestos de ciudades fronterizas como Matamoros (20,6%), Ciudad Juárez (13,4%) y Nogales (12,9%), que hacen frontera con Texas y Arizona.

