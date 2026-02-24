México: disminuyen focos de violencia por muerte de Mencho

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que ayer solo se registraron siete bloqueos, la mayoría de ellos en Jalisco, los cuales fueron levantados y hoy se limpiarán las carreteras para retirar los autos que fueron incendiados por la delincuencia.

Sin embargo, en San Juan de los Lagos, Jalisco, murió el capitán Leonel Cardoso, coordinador del Batallón de Seguridad en Carreteras de la Guardia Nacional en el estado central de Aguascalientes, en uno de los atentados perpetrados en las últimas horas: el estallido de un coche-bomba.

El oficial, que había acudido a prestar apoyo en la ofensiva para garantizar el orden en Jalisco, perdió la vida cuando un comando armado del Cártel Jalisco Nueva Generación atacó un cuartel de la Guardia Nacional al lanzar un carro cisterna con gas al que hizo estallar.

El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, señaló ayer que en los ataques de los criminales en una veintena de estados murieron 25 elementos de ese cuerpo de seguridad que depende del Ejército.

El reporte oficial sobre el incidente indicó que la explosión lesionó a tres integrantes que viajaban con Cardoso, trasladados vía aérea a Aguascalientes para ser hospitalizados y se reportó su estado como estable. (ANSA).