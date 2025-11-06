México.- Dominion abre el proceso de venta del parque eólico de Cerritos en México tras su puesta en funcionamiento

BILBAO, 6 Nov. 2025 (Europa Press) -

Dominion ha abierto el proceso para la venta del parque eólico de Cerritos, situado en Pinos, Zacatecas (México), tras su entrada en funcionamiento desde el tercer trimestre de 2025. En principio, se prevé la recepción de ofertas vinculantes a lo largo del mes de diciembre y el cierre de la transacción en la primera parte de 2026.

En un comunicado, la compañía ha subrayado que el parque, con una potencia instalada de 66 MW, está integrado por 22 aerogeneradores y aporta 215.000 MWh anuales al sistema eléctrico, equivalentes al consumo de energía de miles de hogares (3.261 horas equivalentes) y evitando cada año la emisión de 70.000 toneladas de CO2.

Dominion ha subrayado que el proyecto, desarrollado bajo la sociedad mexicana Eólica Cerritos S.A.P.I. de C.V., es "un ejemplo más de innovación tecnológica, dinamización del empleo local y soluciones sostenibles" que la empresa lleva a cabo en "mercados estratégicos" de Latinoamérica.

Tras la puesta en marcha técnica de todas las turbinas y su entrada en operación estable, el parque eólico de Cerritos ya figura como un activo productivo desde el tercer trimestre de 2025 y genera energía bajo la modalidad de "test revenues", tras el cual el parque comenzará a operar a precio de mercado.

A la transformación de Cerritos en activo productivo, se suma el inicio de un proceso competitivo para la venta del activo, para el que Dominion ha designado a Citi como asesor financiero.

La compañía ha destacado que la operación ha despertado un "importante interés" entre inversores nacionales e internacionales, quienes están realizando la revisión de la documentación y el análisis técnico-financiero del proyecto.

Dominion ha explicado que esta desinversión representa un paso más en la estrategia de simplificación que la empresa viene ejecutando en los últimos meses, orientando recursos al crecimiento del área medioambiental (Global Dominion Environment) y reafirma "su compromiso" con el Plan Estratégico 2023-2026 y con la transición energética en sus mercados clave.

"El inicio de la desinversión del activo de Cerritos marca un hito y culmina un complejo proceso de puesta en marcha, dado el entorno regulatorio y administrativo exigente y cambiante al que nos hemos enfrentado en México, además de reafirmar el paso a la nueva estrategia respecto a nuestros proyectos renovables. Cerritos es un activo robusto y eficiente, que contribuye directamente a la descarbonización y responde a la creciente demanda de soluciones energéticas limpias en la región", según ha manifestado el CEO de Dominion, Mikel Barandiarán.