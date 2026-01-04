México, dos muertos y daños en casas y hospitales por sismo

Hasta anoche se contabilizaban más de 1000 réplicas del sismo, que se registró 7:58 de la mañana (13:58 GMT) y que causó también explosiones de transformadores eléctricos en algunas zonas de la capital y la caída de algunos árboles y daños menores en algunas edificaciones.

La zona más golpeada fue la localidad de San Marcos, cerca del centro veraniego de Acapulco, el epicentro del movimiento telúrico, donde hay numerosas casas semiderrumbadas que quedaron inhabitables.

En Acapulco hubo 18 derrumbes en avenidas como Escénica, Sinfonía del Mar y Calzada a Pie de la Cuesta, que comunican la periferia con el centro de la popular ciudad balnearia, ubicada a unos 400 kilómetros de la capital mexicana.

En San Marcos precisamente una mujer perdió la vida cuando su vivienda colapsó y otras resultaron heridas por la caída de tejas y ladrillos así como de un muro.

En la capital, un hombre murió de un paro cardiaco cuando descendía unas escalinatas desde su apartamento hacia la calle al escucharse la alerta sísmica.

En Chilpancingo, capital de Guerrero, un hospital resultó con daños y en la capital el Hospital público La Raza sufrió la caída de plafones y daños en paredes. (ANSA).