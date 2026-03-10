México: dos toneladas de cocaína confiscadas en el Pacífico

La droga fue hallada gracias a "información de inteligencia", según el reporte gubernamental, pero no se precisó si de parte de Estados Unidos o de México, aunque se presume extraoficialmente que podría ser del primer país.

Así lo sugirió el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, cuando se congratuló de esta operación a través de un mensaje difundido por la red social X e indicó que "Estos esfuerzos ayudan a proteger la salud y la seguridad de ambas naciones y demuestran lo que se puede lograr cuando se coopera y comparte información".

"Bajo el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump y de la presidenta Claudia Sheinbaum, ambos países están desmantelando redes criminales mediante una cooperación sin precedentes", indicó el diplomático.

El ministro de Seguridad y Protección Ciudadana Omar García dijo que desde la asunción del actual gobierno de Sheinbaum suman más de 60 toneladas de esta droga incautadas en mares mexicanos.

La incautación ocurrió el pasado fin de semana por la Armada mexicana, a menos de tres semanas de haber interceptado también en aguas del Pacífico un semisumergible con casi 4 toneladas de cocaína. (ANSA).