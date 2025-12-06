México.- Duch cierra su viaje a México, para "potenciar la acción exterior en América Latina"

BARCELONA, 6 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El conseller de UE y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, "ha empezado a potenciar la acción exterior en América Latina, una prioridad estratégica del ejecutivo", con su viaje a México de los últimos días, informa este sábado el Departament en un comunicado.

En el Senado de México defendió las estrategias de proyección económica internacional del Govern; se reunió con responsables de asuntos internacionales de varios estados del país, y participó en actos de la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.

La agenda de Duch ha sido institucional, cultural y empresarial, y compartida en parte con la del presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

SENADO DE MÉXICO

Duch estuvo en un debate del Foro organizado por el Senado sobre gobiernos regionales y desarrollo productivo, donde defendió 5 actuaciones del Govern para integrar la dimensión internacional en las políticas de desarrollo local.

Estas líneas son estar e influir en foros multilaterales, redes internacionales e instituciones; defender la gobernanza multinivel entre administraciones y entre los sectores público y privado; reforzar las relaciones exteriores con misiones, estar en foros de discusión económica global (como Davos y Boao) e impulsar redes de ciudades y regiones; aprovechar el talento de catalanes en el exterior; y la cooperación internacional como motor de desarrollo sostenible.

Lo ejemplificó con la colaboración Catalunya-México y el memorándum de entendimiento con el Estado de Jalisco que han firmado Illa y el gobernador Pablo Lemus.

Duch apostó por "internacionalizar las economías locales" con visión estratégica, tener alianzas con actores globales, buena conexión con la agenda europea (en el caso de Catalunya) y la multilateral, y compartir experiencias, conectar ecosistemas y generar alianzas duraderas con regiones de todo el mundo.

Entre sus reuniones con representantes de estados mexicanos destaca una con la coordinadora general de Asuntos Internacionales del Gobierno de Ciudad de México, Rocío Lombera, y con la directora general de Relaciones Internacionales y Cooperación del mismo gobierno, Amanda Fléty, y también se vio con miembros de los gobiernos de Jalisco, México, Nuevo León, Coahuila, Yucatán y Querétaro, además de con un miembro del 'think tank' Comexi.

FIL DE GUADALAJARA

Entre su agenda cultural, inauguró la exposición 'Atlánticas' de Casa Amèrica Catalunya sobre las librerías iberoamericanas: afirmó que "trazan una red de culturas, de intercambios personales, de historias y vivencias, de sentimientos y de esperanza en el futuro".

En la FIL presentó el libro de Cristian Canton sobre Jaume Nunó, compositor del himno mexicano; con Illa inauguró el estand de Catalunya; se reunió con el embajador de la UE en México y con empresarios; participó en un acto con familiares de exiliados catalanes en México, y visitó la Ciudad Creativa Digital de Guadalajara y el Orfeó Català en el país, entre otros actos.