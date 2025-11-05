México.- Editorial Almadía y la Sociedad Ventosa-Arrufat crean un premio internacional de novela breve

MADRID, 5 nov. 2025 (Europa Press) -

Editorial Almadía y la Sociedad Ventosa-Arrufat han anunciado la creación del Premio Internacional de Novela Breve Almadía Ventosa-Arrufat. El premio está dotado con 20.000 euros en concepto de regalías y la novela ganadora será publicada en México, España, Argentina y Colombia, con distribución en el resto de Latinoamérica. En junio de 2026 se anunciarán cinco finalistas, y el fallo se dará a conocer en julio de 2026, durante una ceremonia en la Ciudad de México.

Así, con el deseo "de reconocer la excelencia y la originalidad de la narrativa breve en lengua española, y tender un nuevo puente entre las comunidades literarias de América Latina y España", el jurado está conformado por las escritoras Cristina Rivera Garza (México), Selva Almada (Argentina) y Mónica Ojeda (Ecuador).

"Queremos que este premio sea un espacio de encuentro y descubrimiento, donde distintas voces puedan circular en ambos lados del Atlántico. Esa ha sido una de las premisas que hemos intentado impulsar en Almadía en estos últimos años. Desde Juan Rulfo hasta Samanta Schweblin, de Las batallas en el desierto de José Emilio Pacheco, La azotea de Fernanda Trías, a las novelas de Annie Ernaux o de César Aira, la narrativa breve ha encontrado siempre nuevas formas de narrarse. Este premio busca sumarse a esa tradición y prolongar su vitalidad en la literatura contemporánea", explica el editor de Almadía, Guillermo Quijas.

Las librerías serán el eje de la distribución del libro ganador, como espacios esenciales para que los libros independientes encuentren su lugar: el encuentro directo con los lectores.