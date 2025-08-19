México: EE.UU. deporta a hijo de JC Chávez, que es encarcelado

Chávez Jr, de 39 años, quien fue capturado en Estados Unidos y enfrenta cargos por delincuencia organizada, tráfico de armas, municiones y explosivos, fue deportado la madrugada del martes, en medio de fuertes medidas de seguridad, informó la Fiscalía General de la República (FGR).

El hijo del legendario campeón JC Chávez fue arrestado el pasado 2 de julio en Studio City, California, por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), al acusarlo de ser presunto colaborador de la banda Los Chapitos.

La organización es dirigida por los hijos del ex jefe del Cártel de Sinaloa Joaquín "El Chapo" Guzmán, extraditado a Estados Unidos el 19 de enero de 2017 y condenado a mediados de 2018 a cadena perpetua en el país vecino.

Desde 2018, con investigaciones de agencias de Estados Unidos, se le relaciona con el tráfico de armas en la ciudad de Nogales, Sonora y la FGR cree que habría participado en actos violentos contra miembros del grupo criminal.

Por el momento se desconoce si el también boxeador seguirá en prisión o podrá seguir su proceso en libertad. (ANSA).