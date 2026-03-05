México-EEUU: El 16 de marzo 1ø ronda de conversaciones por revisión del TLCAN

El secretario mexicano de Economía, Marcelo Ebrard, anunció la decisión, y explicó que se tomó en consulta con el secretario de Comercio estadounidense, Jamieson Lee Greer, y por orden de la presidenta Claudia Sheinbaum.

En un video publicado en sus redes sociales oficiales, Ebrard confirmó el inicio formal de la primera ronda de consultas bilaterales con Washington para preparar la revisión del acuerdo comercial, que entró en vigor en 2020.

Entre los temas que se abordarán en la cita se encuentran las normas de origen de los productos, el aumento de la producción regional, la integración económica entre los países miembros y la seguridad de la cadena de suministro.

Al mismo tiempo, el sector privado mexicano está trabajando inclusive para fortalecer el diálogo con Estados Unidos. Una delegación del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), encabezada por José Medina Mora, concluyó recientemente una misión de tres días a Washington para preparar la revisión del acuerdo trilateral. (ANSA).