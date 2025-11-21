México.- El 43º Festival de Otoño y Miradas Flamenkas vuelven a marcar la agenda cultural para este fin de semana.

MADRID, 21 de noviembre de 2025 (Europa Press)

La Comunidad de Madrid encara un intenso fin de semana cultural marcado por la tercera semana del 43º Festival de Otoño, que reúne propuestas de danza, como la del coreógrafo griego Christos Papadopoulos, y teatro contemporáneo, con la reinterpretación del clásico 'Edipo Rey' a cargo del dramaturgo mexicano David Gaitán.

Así lo ha destacado el Ejecutivo autonómico en un comunicado, en el que ha señalado que Papadopoulos presentará 'My Fierce Ignorant Step', un "exorcismo" coreográfico contra problemáticas actuales como la corrupción, las guerras o la destrucción ambiental. Diez bailarines darán cuerpo a esta pieza, que podrá verse en los *Teatros del Canal el viernes y sábado.

La programación incluye también 'Historia de amor', del colectivo chileno Teatrocinema, una arriesgada propuesta de teatro cinematográfico basada en la novela de Régis Jauffret. Su mezcla de cómic, proyecciones 2D y 3D, y actuación en vivo construye un relato de acoso y secuestro que la compañía reestrenó este año tras más de una década de trayectoria.

El estreno absoluto de 'HÄXAN', de la agrupación ÉSKATON (sábado y domingo), propone un diálogo entre mitologías y rumores sobre la brujería desde una estética contemporánea, mientras que Gaitán presenta 'Edipo. Nadie es ateo' (sábado y domingo), una lectura actual del clásico sofocleo desarrollada alrededor de una gran mesa diagonal y una docena de sillas. También en Teatros del Canal.

La tragedia de los desaparecidos en México llega con 'Hasta encontrarte' (Teatro Pradillo, jueves y viernes), monólogo de Vicky Araico creado a partir de entrevistas a madres de víctimas. La actriz interpreta diez personajes en un relato que aborda los más de 114.000 desaparecidos del país y la lucha contra la burocracia y la impunidad.

La creadora uruguaya Tamara Cubas presentará por su parte 'Ofrenda para el monstruo', pieza sin gradas en la que el público rodea a jóvenes intérpretes de entre 18 y 24 años (Teatro del Bosque de Móstoles, viernes; Teatros del Canal, domingo).

ACTIVIDADES PARALELAS

El Festival de Otoño refuerza su carácter participativo en la programación con el espacio 'Ágora', que acoge encuentros y propuestas gratuitas. Esta semana se celebran las Antesalas, introducciones previas de 30 minutos a los espectáculos 'Hasta encontrarte' (viernes), 'My Fierce Ignorant Step' (sábado) y 'Edipo: Nadie es ateo' (domingo).

El sábado tendrá lugar 'Bailar el ágora', una sesión de DJ en la Sala de Cristal de los Teatros del Canal, protagonizada por 'Jihane (Neowarras)', abierta a quienes cuenten con entrada para alguno de los espectáculos del festival. El domingo concluirá el ciclo gratuito 'Paisajes de fondo' en Réplika Teatro, con una charla del periodista Álvaro Vicente titulada 'De la raíz al asfalto. Poética global de la danza en el Festival de Otoño'.

PROPUESTAS TEATRALES Y MIRADAS FLAMENKAS

Fuera de la programación del festival, el Teatro de La Abadía presenta 'Francisco Ferrer. ¡Viva la Escuela Moderna!', dirigida por José Luis Gómez. La obra revisita la figura del pedagogo catalán ejecutado tras un controvertido proceso judicial ligado a la Semana Trágica. El actor Ernesto Arias interpreta a Ferrer, acompañado por Lidia Otón, David Luque y Jesús Barranco. La pieza se representa en la Sala Juan de la Cruz hasta el 7 de diciembre.

El ciclo Miradas Flamenkas, en el Centro Cultural Pilar Miró, dedicará su segundo fin de semana al legado de Lole y Manuel, pioneros del Nuevo Flamenco. La guitarrista y compositora Luna La Hara actuará el sábado con su espectáculo 'Al Turath', acompañado por El Pimientito y Aimar Habibi. El domingo, el madrileño Víctor Iniesta, cofundador de Elbicho, presentará 'Claveles y rosas' junto a su banda, un recorrido por temas propios y canciones del dúo homenajeado.

EXPOSICIONES GRATUITAS

La agenda cultural se completará con propuestas expositivas de la Comunidad de Madrid en sus diferentes espacios, todas con entrada gratuita.

Así, 'Ecos del arte virreinato del Perú' pone de relieve la fusión entre la cultura inca y la española en la Casa Museo Lope de Vega y el Museo Casa Natal de Cervantes (hasta el 11 de enero) y en la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte (desde mediados de diciembre).

Se suma a la oferta '¡Me lo pido! Juguetes en el Madrid de nuestra infancia', una propuesta que invita a redescubrir la memoria infantil a través de una experiencia visual y material inédita. La muestra puede visitarse de manera gratuita hasta el 8 de febrero de 2026 en la Sala Cristóbal Portillo del Archivo Regional, situada en El Águila.

Asimismo, el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza acoge hasta el 25 de enero de 2026 'Warhol, Pollock y otros espacios americanos', con la colaboración de la Comunidad de Madrid.

'Un Madrid de novela... negra' propone un recorrido por cuatro siglos de crimen literario vinculado a la capital. Está en la Sala de Exposiciones de la Biblioteca Regional (entrada gratuita), hasta el 11 de enero de 2026.

Por su parte, '14 millones de ojos. Colección, fotografía, público' reúne destacadas fotografías de autor procedentes del fondo del Museo Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M). Puede visitarse de forma gratuita en la Sala Canal de Isabel II hasta el 11 de enero de 2026.

En la Sala Alcalá 31 puede verse 'Una retrospectiva', dedicada a las sucesivas etapas de la trayectoria del artista Alfredo Alcain, Premio Nacional de Artes Plásticas 2003, hasta el 11 de enero de 2026.

Fuera de la capital, En Buitrago del Lozoya, el Museo Picasso-Colección Eugenio Arias acoge hasta el 7 de diciembre 'Picasso en la obra de Mingote', comisariada por Carlos Villanueva y Juan García Cerrada.

En Móstoles, el Centro de Arte Dos de Mayo (CA2M) acoge varias propuestas: 'Aguas Turbias', 'Juan Pérez Agirregoikoa. Guerra, Comercio y Filantropía' (ambas hasta el 11 de enero de 2026).