México: El 66% de los migrantes renuncia a EE. UU. y elige quedarse

Según un artículo publicado en el periódico El Economista, el 66% de los migrantes que no lograron cruzar la frontera norte tienen la intención de establecerse permanentemente en México.

Los datos surgen de una encuesta a 1.490 personas en varias ciudades clave como Tapachula, Tijuana y Ciudad Juárez, lo que marca un claro cambio respecto al año anterior, cuando la mayoría (57%) aún tenía la mirada puesta en Estados Unidos.

Este cambio se atribuye al endurecimiento de las políticas migratorias estadounidenses que comenzó con el inicio del segundo mandato de Donald Trump en enero de 2025.

Ante el cierre de fronteras y la aceleración de las deportaciones, decenas de miles de extranjeros ven ahora el "sueño mexicano" como su única alternativa viable.

Las solicitudes de asilo siguen siendo elevadas, con casi 60.000 solicitudes presentadas ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) en los primeros nueve meses del año, lo que confirma que, para muchos, el viaje al norte ha terminado al sur del Río Bravo. (ANSA).