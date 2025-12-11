México.- El Cervantes recibe el legado de la mexicana Rosario Castellanos, referente del "pensamiento crítico"

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press)

La Caja de las Letras del Instituto Cervantes ha recibido este jueves el legado 'in memoriam' de la escritora mexicana Rosario Castellanos, una autora que, según el director de la institución española, Luis García Montero, tiene mucho que enseñar a los partidarios del "pensamiento crítico y disidentes del adocenamiento".

“Recibir el legado de Rosario Castellanos es muy importante porque tiene mucho que enseñarnos a todos los que somos partidarios del pensamiento crítico y disidentes del adocenamiento”, ha asegurado García Montero en el acto de entrega de un álbum de 24 fotografías de la mexicana o cinco primeras ediciones de algunos de sus libros.

García Montero ha destacado a Castellanos por ser una referente del feminismo y de la literatura sobre el mundo indígena. “Nos ha enseñado que muchas veces el poder establece los discursos de sus víctimas y tiene una manera determinada de definir lo femenino o una manera determinada de definir lo indígena”, ha señalado.

En este sentido, ha comentado que la escritora mexicana trató de "desmontar" los discursos establecidos para explicar "lo que había de historia en la experiencia de una mujer mexicana y lo que había de experiencia y de historia en la realidad de las comunidades indígenas junto a las que ella creció". “Hay muchos motivos para sentirnos muy orgullosos de recibir a uno de los grandes nombres de la cultura en castellano”, ha agregado.

El director del Cervantes ha defendido que "la verdadera riqueza" de una comunidad es su cultura y el mejor compromiso que se tiene con el futuro "es saber heredar las experiencias y las mejores experiencias del pasado".

Junto a García Montero ha estado el director del Centro de Estudios Mexicanos UNAM España, Ciro Murayama, quien ha tildado el acto como la confirmación de la valía de la obra de Castellanos para la "riqueza de la literatura universal escrita en español". El legado, que se ha introducido en la caja 1165, está compuesto de un álbum de 24 fotografías y cinco primeras ediciones de alguno de sus libros, como 'Balún Canán', 'Mujer que sabe latín' o 'Ciudad Real', entre otros.

Además, se han donado un conjunto de nuevas ediciones de la obra de la poeta, dramaturga, escritora y ensayista, que la UNAM y otras editoriales han venido publicando, sobre todo en 2025, año de su centenario, para acercar su obra a nuevas generaciones lectoras.

“La figura de Rosario Castellanos ejemplifica aquello que le da sentido y vida a la UNAM: la búsqueda de la igualdad, de la justicia, de la mejoría de las condiciones de vida, las humanidades o la cultura en el sentido más extenso para que las personas construyan proyectos de vida autónomos y libres para una convivencia en sociedad que sea fruto de la concordia, la tolerancia y el respeto a los derechos, y nunca producto de la discriminación hacia el indígena”, ha asegurado Murayama.