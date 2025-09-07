México.- El Ejército de México pone en marcha una gran operación de búsqueda para atajar las desapariciones en Puebla

MADRID, 7 Sep. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de México ha puesto en marcha una gran operación de búsqueda tras la desaparición de once personas en el municipio de Amozoc, en el estado mexicano de Puebla, a pesar de que los casos se produjeron en lugares diferentes.

Las fuerzas de seguridad han puesto en marcha medidas de búsqueda por tierra y aire en un intento por dar con su paradero después de que familiares de los desaparecidos hayan protagonizado varias manifestaciones durante las últimas semanas.

En total, casi 200 efectivos han sido desplegados en las inmediaciones para realizar labores de patrullaje, las cuales se extenderán también a las principales autopistas de la zona, según informaciones del diario 'El Universal'.

Jorge Cobián Esperón, quien está al frente de la Agencia Estatal de Investigación, ha destacado la "necesidad" de poner en marcha el dispositivo: "nuestra preocupación principal es el bienestar de estas personas porque hasta el momento sus familiares nos han reportado que no los han localizado".

"Esta es también nuestra preocupación y la de todas las instituciones que participamos en el operativo", ha aseverado.