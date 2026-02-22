México, el ejército mata al jefe del cártel de Jalisco

Así lo informó el diario Milenio citando "fuentes de alto nivel del gobierno".

Según dichas fuentes, Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como "El Mencho", fue interceptado y asesinado cerca de la localidad de Tapalpa, en el mismo estado de Jalisco.

El gobernador del Estado de Jalisco, Pablo Lemus, declaró "código rojo" en todo el territorio, alertando a la población para que permanezca en casa debido a los enfrentamientos provocados por hombres del cartel.

"Estamos en estado de alerta Código Rojo. Reiteramos la recomendación de no salir de casa. Hay enfrentamientos en curso en varios estados. El gobierno federal proporcionará en breve información oficial sobre los eventos", escribió Lemus en una publicación en la red social X.

Alertas sobre la seguridad también se emitieron en los estados de Guanajuato y Baja California, mientras que el gobierno de Estados Unidos publicó un comunicado advirtiendo a sus conciudadanos que se encuentran en los estados de Jalisco, Tamaulipas, Michoacán y Nuevo León para "permanecer en casa debido a las operaciones de seguridad en curso, los bloqueos de carreteras relacionados y las actividades criminales".

"El Mencho" era uno de los principales objetivos de seguridad tanto del gobierno de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, como de la administración del mandatario estadounidense, Donald Trump, que había establecido una recompensa de hasta US$15 millones por información que condujera a su captura.

En términos de significado e impacto, su muerte solo se puede comparar con los arrestos de Ismael "El Mayo" Zambada, en julio de 2014, y de Joaquín "El Chapo" Guzmán, los dos líderes del ya extinto cartel de Sinaloa. Al igual que ellos, 'El Mencho' se había construido una fama de líder implacable e inalcanzable alimentada por la violencia brutal y el abrumador poder ejercido a través del CJNG. (ANSA).