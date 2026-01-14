México: el gobierno mexicano refuerza la apuesta por el desarme de civiles

La llamada "despistolización" se aplica desde hace tiempo pero desde hace un año, con la asunción de Sheinbaum, las autoridades le dieron un mayor impulso e incluso decidieron aumentar los pagos en 30% por lo menos en el caso de las llamadas ametralladoras y los fusiles automáticos, sobre todo la popular Kalashnikov, que en México se conoce como "cuerno de chivo".

El canje de armas de fuego es "voluntario y anónimo" y forma parte del programa "Sí al Desarme, Sí a la Paz" cuyo objetivo es "impulsar el desarme y la pacificación del país".

El ministerio de Gobernación (interior) envió ya a la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (Conamer) las nuevas tarifas por las cuales se entregará por cada metralleta 33.650 pesos en efectivo (unos US$1.600), frente a los 26.450 pesos (US$1.250) que se daban el año pasado.

Por cada fusil semiautomático y automático, como AK47, AR15, G3, o las temibles Barret .50 llamadas "matapolicías", capaces de penetrar los más altos blindajes, se dará una recompensa de 32.960 pesos (unos US$1.500).

El gobierno calcula que durante el último año ha logrado el canje de unas 9.000 armas de fuego y ha recibido 4,8 millones de consultas de personas interesadas en realizarlo.

El gobierno también recibe armamento de guerra usado por bandas criminales como morteros, lanzamisiles y bazucas, así como granadas, para el cual paga también entre US$200 y US$700 por unidad.

Inclusive se aceptan entregas de armas de salva y de cacería y cartuchos de dinamita, así como las llamadas "armas fantasma" o "hechizas", es decir, elaboradas artesanalmente, copiadas de modelos estadounidenses pero que son imposibles de rastrear.

El programa iniciado en enero del año pasado espera que al otorgarse un beneficio económico, entregarse en forma anónima y otorgar inmunidad a quien quiere deshacerse de un arma no sufrirá consecuencias jurídicas, sea posible reducir "los índices de violencia, inseguridad y accidentes por el manejo de armas de fuego".

La estrategia inclusive es apoyada por la Iglesia católica, que ha ofrecido los atrios de los templos para realizarlo, e inclusive se promueve la participación de niños y adolescentes para el "intercambio de juguetes bélicos por didácticos".

La ministra de Gobernación Rosa Icela Rodríguez señaló hace poco que el programa ha permitido en lo que va de la gestión de la presidenta Sheinbaum canjear 9.081 armas de fuego de las cuales 2.642 corresponden a armas largas, 5.297 a armas cortas y 1.142 granadas, además de cartuchos y cargadores.

Según la ONG México Unido contra la Delincuencia, hay unas 16,8 millones de armas de fuego en manos de civiles en México y 13 de cada 100 ciudadanos poseen al menos una, pero el ministerio de la Defensa solo ha otorgado 2.535 licencias particulares individuales para su portación.

Según la Universidad de San Diego, Estados Unidos, el número estimado de armas de fuego que entran al país cada año es de 253.000 anuales, de las cuales casi 70% proceden del país vecino. (ANSA).