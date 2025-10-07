LA NACION

México.- El Govern nombra a Aran Mayola nuevo delegado de la Generalitat en México y América Central

México. El Govern nombra a Aran Mayola nuevo delegado de la Generalitat en México y América Central

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
México.- El Govern nombra a Aran Mayola nuevo delegado de la Generalitat en México y América Central
México.- El Govern nombra a Aran Mayola nuevo delegado de la Generalitat en México y América Central

BARCELONA, 7 Oct. 2025 (Europa Press) -

El Govern ha aprobado en la reunión del Consell Executiu de este martes nombrar al politólogo Aran Mayola como nuevo delegado de la Generalitat en México y América Central, por un mandato prorrogable de 4 años.

Según ha explicado la consellera de Territorio y portavoz de la Generalitat, Sílvia Paneque, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Govern, tendrá el encargo de promover las relaciones económicas y sociales con México, y ha destacado su conocimiento de la zona "de más de 10 años" y su experiencia en el ámbito internacional.

Mayola es licenciado en Ciencias Políticas por la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) y tiene un máster en Política Global por la London School of Economics (LSE), y ha trabajado en el ámbito de las relaciones internacionales y su abordaje multilateral, en los últimos años desde la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) en México.

LA NACION
Más leídas
  1. León XIV derogó una disposición de Francisco en su primer gran cambio para las finanzas vaticanas
    1

    En su primer gran cambio para las finanzas vaticanas, León XIV derogó una disposición de Francisco sobre las inversiones

  2. Triple crimen: quién es loco David y un viaje de regreso a la 1-11-14 con la ropa manchada con barro
    2

    Triple crimen: el misterioso loco David y un viaje a la villa 1-1-14 con la ropa manchada de barro

  3. El cruce entre Mariana Brey y Juan Grabois por una foto de Taiana con Maduro
    3

    El cruce entre Mariana Brey y Juan Grabois por una foto de Taiana con Maduro

  4. Postales que conspiran contra un milagro electoral libertario
    4

    Postales que conspiran contra un milagro electoral libertario

Cargando banners ...