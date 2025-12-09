México.- El Govern ratifica el memorando de entendimiento con Jalisco (México) firmado por Illa

BARCELONA, 9 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Govern ha convalidado el memorando de entendimiento con el Estado de Jalisco (México) para reforzar la colaboración entre ambos territorios, y que ya fue firmado por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, durante su visita institucional al país la semana pasada.

Dicho memorando se desplegará a través de una serie de planes de trabajo durante los 2 próximos años, además de la formación de un Comité Mixto que hará seguimiento de las actuaciones, según informa en un comunicado posterior al Consell Executiu de este martes.

El pacto tiene como objetivo institucionalizar las relaciones entre ambas partes, así como impulsar la colaboración en ámbitos estratégicos como el multilateralismo, dada la posición de Jalisco como un "hub logístico y comercial estratégico".

Según ha explicado el Govern, el acuerdo prevé fortalecer las alianzas políticas y económicas ya existentes con la región mexicana, además de contempla intercambiar buenas prácticas sobre otros sectores, como es la acción climática, la cultura o la educación, entre otros.

Este memorando es resultado del compromiso político acordado por Illa y el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, en una reunión en abril de este año, y que fue firmado por el presidente de la Generalitat durante su visita al país y la Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara.