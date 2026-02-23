México: El Mencho, de campesino y policía a poderoso capo

Aun así, a pesar de los rumores nunca confirmados de que padecía de insuficiencia renal, manejaba con puño de acero una organización de unos 35.000 integrantes, con una eficiencia casi militar, con presencia en 29 de los 32 estados y ramificaciones en Estados Unidos, Europa e incluso Asia y África.

Nacido en 1966 en Aguililla, estado sureño de Michoacán, en el seno de una familia de agricultores, abandonó los estudios en los primeros años de la escuela elemental y, como muchos adolescentes pobres de la región, comenzó a trabajar cultivando aguacate (palta) para luego emigrar ilegalmente a Estados Unidos.

Ahí fue arrestado por primera vez en San Francisco, California cuando tenía 19 años y luego en otras ocasiones debido a que comenzó a dedicarse al tráfico de marihuana y otras drogas, por lo cual en 1997 fue deportado a México, donde comenzó a trabajar como policía en el estado de Jalisco para luego pasarse a las filas del crimen organizado.

Al casarse con una hermana del jefe del ahora disuelto Cártel del Milenio, aprovechó la división que se registró en 2007 de este grupo y comenzó a liderar una banda llamada los Mata Zetas, que al principio se presentaban como "justicieros" ante otras organizaciones armadas para luego transformarse en el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La capacidad de esta organización emergente quedó demostrada cuando, en marzo de 2017, hicieron su debut al asesinar a 35 personas y abandonar sus cuerpos bajo un puente en Boca del Río, a las afueras del puerto del Pacífico, costas del Golfo de México.

El crecimiento vertiginoso del CJNG del Mencho desafió el poder del Cártel de Sinaloa, al mando entonces de Joaquín "El Chapo" Guzmán, que en 2017 fue extraditado a Estados Unidos y 3 años y medio después fue condenado a 11 cadenas perpetuas por narcotráfico por un tribunal de Nueva York.

Actualmente, el Mencho era considerado el hombre más buscado de México y Estados Unidos, por el cual Washington ofrecía una recompensa de US$15 millones por informes que llevaran a su captura.

Entre las acciones más destacadas del CJNG figuran el derribo de un helicóptero militar en 2015, donde murieron 11 soldados en un operativo destinado a darle muerte, y el atentado en la capital mexicana contra el actual ministro de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, en 2020, que resultó herido, y en el que murieron dos de sus guardias. (ANSA).