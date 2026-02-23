México: "El Mencho" identificado durante una visita a su amante
El ministro de Defensa dijo que "se colocó un infiltrado"
El secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla, reveló la noticia hoy en una conferencia de prensa, donde ofreció más detalles sobre el operativo militar realizado el domingo, inicialmente destinado a capturar al líder del CJNG.
"Investigamos a fondo las relaciones de 'El Mencho', lo que permitió identificar a una amante. Un hombre fue infiltrado y confirmamos su presencia en Tapalpa. Planificamos el operativo el 21 de febrero y lo lanzamos el 22 de febrero", reveló Trevilla.
El ministro aclaró que El Mencho resultó gravemente herido al intentar escapar a la selva con sus hombres, y que la decisión de trasladarlo a la Ciudad de México y no a Guadalajara se tomó por razones de seguridad (ANSA).