México: "El Mencho" identificado durante una visita a su amante

El secretario de Defensa, general Ricardo Trevilla, reveló la noticia hoy en una conferencia de prensa, donde ofreció más detalles sobre el operativo militar realizado el domingo, inicialmente destinado a capturar al líder del CJNG.

"Investigamos a fondo las relaciones de 'El Mencho', lo que permitió identificar a una amante. Un hombre fue infiltrado y confirmamos su presencia en Tapalpa. Planificamos el operativo el 21 de febrero y lo lanzamos el 22 de febrero", reveló Trevilla.

El ministro aclaró que El Mencho resultó gravemente herido al intentar escapar a la selva con sus hombres, y que la decisión de trasladarlo a la Ciudad de México y no a Guadalajara se tomó por razones de seguridad (ANSA).