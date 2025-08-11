México: el mercado de M&A mexicano registra un alza del 46% hasta julio, según TTR Data

MADRID, 11 Ago. 2025 (Europa Press) -

El mercado de M&A en México ha contabilizado en los primeros siete meses del año un total de 149 fusiones y adquisiciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de US$14.583 millones (12.574 millones de euros), lo que supone un descenso del 36% en el número de transacciones y un aumento del 46% en su valor en relación al mismo periodo de 2024.

Según el último informe mensual de TTR Data, en el mes de julio han sido registradas unas 19 transacciones, entre anunciadas y cerradas, por un importe agregado de US$5754 millones (4961 millones de euros).

Asimismo, los sectores de industria específica de 'software', además de internet, 'software' y servicios IT, han sido los más activos del año, con 18 y 15 transacciones, respectivamente.

Respecto al mercado 'cross-border', el análisis muestra que las empresas mexicanas han apostado principalmente por invertir en Argentina, España y Estados Unidos, con seis transacciones en cada país. Por valor, destacan Jamaica y República Dominicana, con US$2000 millones (1724 millones de euros) en cada país.

Por su parte, Estados Unidos y España son los países que más han apostado por realizar adquisiciones en México, con 35 y 11 'deals', respectivamente. En cuanto al valor, sobresale España con US$4408 millones (3801 millones de euros).

ANÁLISIS POR SEGMENTOS

Hasta julio de 2025, el informe ha contabilizado un total de diez transacciones de 'private equity' por US$55 millones (47 millones de euros), una cifra que implica una bajada del 72% en el número de transacciones y del 94% en su valor, en términos interanuales.

Por otro lado, el estudio ha anotado un total de 42 transacciones de 'venture capital' por US$778 millones (671 millones de euros), una cifra que representa un descenso del 29% en el número de transacciones y del 20% en su valor, con respecto al mismo periodo del año anterior.

En el segmento de 'asset acquisitions', hasta el mes de julio, se han registrado 26 transacciones por US$2511 millones (2165 millones de euros), lo cual representa una caída del 46% en el número de transacciones y un aumento 129% en su valor en comparación a julio de 2024.

Para julio de este año, TTR Data ha seleccionado como transacción destacada la relacionada con Mediterranean Shipping Company, entidad dedicada al transporte marítimo de mercancías, que, a través de Terminal Investment Limited, ha adquirido Infraestructura Portuaria Mexicana a PINFRA. La transacción, valorada en US$800 millones (690 millones de euros), ha contado con el asesoramiento jurídico de Ritch Mueller y FGB Law.

El estudio publica, a su vez, los rankings de asesoramiento financiero y jurídico de 2025 en M&A, 'private equity', 'venture capital' y mercado de capitales, donde informa de la actividad de las firmas destacadas por número de transacciones y por importe.

El ranking TTR Data de asesores jurídicos, por número de transacciones, lo lidera en el transcurso de 2024 Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con 18 deals, seguido de Cuatrecasas México, con cuatro transacciones. Por valor, lideran FGB Law y Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, con US$1207 millones (1041 millones de euros) y US$1129 millones (973 millones de euros), respectivamente. En cuanto al ranking de asesores financieros, lideran por número de transacciones 414 Capital - RióN, con cuatro deals, mientras que por valor lideran BMO Capital Markets, GenCap Mining Advisory y National Bank Financial, con US$2100 millones (1811 millones de euros) cada firma.