México: el narco, uno de los mayores empleadores del país

Adriana Marín, responsable de Comunicación Digital de la bancada mayoritaria del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, centroizquierda) en la Legislatura de la capital mexicana declaró que las bandas delincuenciales crean unos 185.000 empleos al año.

El reconocimiento levantó ámpula en la opinión pública, por provenir de una figura ligada al gobierno, pero en realidad desde hace tiempo los propios expertos han confirmado esta certeza, pero en medios políticos el asunto suele no tocarse por razones de "corrección política".

Durante el programa Razonados, un espacio para jóvenes en YouTube, organizado por el diario capitalino La Razón, Marín explicó que el narcotráfico "se volvió uno de los principales empleadores en el país" y genera más puestos de trabajo que muchas grandes empresas y que el propio Estado, por lo que "es complejo atender esta situación".

La pregunta pertinente ahora es "qué se va a hacer con esas personas a las que (las bandas) les prometen dinero y fama, que igualmente no tienen ningún tipo de esperanza en algún momento, porque el sistema" no les provoca ninguna, explicó.

Las redes sociales reaccionaron de inmediato a estas declaraciones, y la propia dirigencia de Morena afirmó que la postura del partido es que "el narcotráfico es un fenómeno criminal que se combate con la ley, inteligencia y una política social que atienda las causas para quitarle base de reclutamiento al crimen organizado."

Para Morena, los gobiernos anteriores de la oposición hicieron "lo contrario: abrieron las puertas del Estado al crimen y después culparon a jóvenes a quienes negaron empleo y oportunidades educativas".

El asunto saca chispas, pero toca una fibra sensible en el debate público que se ha puesto en evidencia desde hace varios años.

Por ejemplo, un estudio realizado por los investigadores Rafael Prieto-Curiel, Gian María Campdelli y Alejandro Hope, publicado en septiembre de 2023, indica que el narcotráfico no solo genera más de 150.000 empleos al año, sino que sería el quinto empleador más grande del país.

Según el informe, solo lo superarían gigantes empresariales como Femsa, el principal embotellador de Coca Cola en México y América Latina, la cadena estadounidense de supermercados Walmart, la firma de telecomunicaciones América Móvil, propiedad del magnate Carlos Slim, y la panificadora Bimbo con amplia presencia internacional.

Raúl Zepeda Gil, profesor de Estudios del Desarrollo de la Universidad de Oxford, señaló que el "reclutamiento forzado" de las bandas criminales se inició en 2006, cuando comenzó la crisis de violencia en el país bajo el gobierno del presidente Felipe Calderón.

El especialista dijo que "en parte se atribuye a un fracaso en la generación de empleos dignos" e hizo notar que debajo de esos "empleos", subyacen fenómenos como "reclutamiento forzado, vacantes de empleo falsas e incluso secuestros para sumar a jóvenes a sus filas, especialmente de zonas vulnerables".

(ANSA)