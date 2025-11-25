México.- El PP acusa a Albares de "alentar el odio a España en Iberoamérica" y de "arrastrar por el suelo" la imagen del país

MADRID, 25 Nov. 2025 (Europa Press) -

El PP ha acusado este martes al ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, de "alentar el odio a España en Iberoamérica" y de "arrastrar por el suelo" la imagen del país en dicha región por haber asumido "el relato" de los gobiernos populistas iberoamericanos y haber pedido perdón a México por el pasado colonial.

Así lo ha hecho ante el Pleno del Senado el senador del PP Íñigo Fernández, quien ha subrayado que "todos los populismos iberoamericanos de izquierdas", como el de Nicolás Maduro en Venezuela, "tienen un elemento en común, que es promover el odio a España". "Prometen solucionar todo, no solucionan nada en aquellas sociedades, las empobrecen y arruinan aún más, y luego es muy fácil decir, pues le echamos la culpa a Carlos III", ha ilustrado.

Frente a ello, le ha dicho a Albares, como ministro lo que debería hacer es "poner en marcha una estrategia de respuesta basada en la verdad que pusiera en valor la aportación que España" durante siglos a aquella región, como el idioma, el derecho, las universidades o los hospitales.

Sin embargo, ha denunciado Fernández, "en lugar de hacer eso, se dedica a comprar el relato del populismo de izquierdas en Iberoamérica, como ha hecho ahora pidiendo perdón a México", en referencia a unas recientes declaraciones del ministro que han sido interpretadas como una disculpa ante las repetidas exigencias en ese sentido por el expresidente mexicano Andrés Manuel López Obrador y ahora por su sucesora, Claudia Sheinbaum. "No sé si es idea suya o cumple un mandato" del expresidente José Luiz Rodríguez Zapatero, ha añadido.

Albares se ha defendido esgrimiendo que tras el "destrozo" del PP cuando estuvo en el Gobierno --ha citado la "guerra injusta e ilegal" de Irak--, España a pasado a "liderar el respeto a los Derechos Humanos en Ucrania y en Gaza". "Hemos pasado de no contar nada en el mundo a tener una política exterior global, coherente, con voz propia, que está liderando en la coalición de voluntarios en Ucrania o en el mundo", ha abundado.

ALBARES, "UN MINISTRO IRRELEVANTE"

"Usted alienta el odio a España en Iberoamérica", le ha replicado el senador del PP, que ha recordado que el Senado ya ha repudiado dos veces al ministro, a quien también repudian "sus compañeros del Cuerpo Diplomático, que no le pueden ver". Según Fernández, Albares es "un ministro irrelevante, insignificante políticamente, sin política en Iberoamérica, más allá de cumplir el mandato de Zapatero".

Así las cosas, le ha pedido que "deje de arrastrar por el suelo la imagen de España y deje de alentar el odio a España". "Y le pediría que si usted está dispuesto a hacer el ridículo, lo haga pero no nos deje en ridículo a todos los españoles".

Ante estas palabras, el ministro de Exteriores ha procedido a leer sus declaraciones respecto a México, en las que dijo que en las relaciones entre los dos países ha habido "claroscuros" así como "dolor e injusticia hacia los pueblos originarios". "Me reafirmo en cada una de las palabras", ha asegurado, recordando que también agradeció la acogida que brindó México a los exiliados españoles.

"Ya me gustaría oírles a ustedes, señorías del Partido Popular, decir que aquí en España hubo dolor e injusticia durante la dictadura de Franco", ha añadido, subrayando que no es de extrañar que los votantes y los votos del PP se estén yendo "masivamente a Vox".

NOBEL A MARÍA CORINA MACHADO

Por otra parte, el senador del PP Juan José Matarí ha interrogado al ministro por los motivos por los que el Gobierno no ha felicitado a la líder opositora venezolana María Corina Machado tras ser galardonada con el Nobel de la Paz y le ha advertido que no hacerlo es "complicidad con Maduro".

Albares se ha limitado a decir que le "parecen bien todas las decisiones de la academia sueca" --es la academia noruega la que concede el Nobel de la Paz-- y a cargar contra el PP, a quien ha acusado de "apoyarse en el pueblo venezolano para su politiquería".

En su turno de réplica, Matarí ha insistido en pedir al Gobierno que felicite a Machado y ha acusado al persidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de mentir al haber dicho que él no se pronunciaba sobre los galardonados con el Nobel de la Paz.

"¿A qué tienen miedo? ¿Cuál es la reacción que temen de Maduro si llaman dictadura a su régimen criminal, si reconocen a Edmundo González como presidente legítimo de la República de Venezuela o si felicitan a María Corina Machado?", ha cuestionado el senador popular, para quien el Gobierno prefiere a la vicepresidenta venezolana, "Dercy Rodríguez antes que a María Corina Machado" y está anteponiendo los intereses el PSOE y Zapatero a los de España.

Frente a esta acusación, el ministro ha sostenido que ningún gobierno ha hecho "tanto por Venezuela" como el español, prueba de lo cual es que hay más de 120.000 venezolanos que han recibido refugio en España, entre ellos el propio Edmundo González o también Leopoldo López.

"El papel de España es tender puentes cuando se trata de pueblos hermanos", ha defendido, insistiendo en que el Gobierno quiere "una solución dialogada, pacífica, democrática, decidida entre los propios venezolanos, con respeto al Derecho Internacional", pero el PP no está en ayudar a ello "sino en importar la división venezolana". "Y eso es una auténtica vergüenza", ha remachado.