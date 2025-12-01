México.- El PP pide la vuelta "inmediata" de Illa de México para abordar el brote de PPA
- 1 minuto de lectura'
BARCELONA, 1 de diciembre de 2025 (Europa Press) -
El PP ha pedido este lunes la vuelta "inmediata" a Catalunya del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, que se encuentra de viaje oficial en México, para abordar el brote de peste porcina africana (PPA).
La formación ha solicitado la comparecencia urgente de Illa en el pleno del Parlament para que explique las medidas a adoptar ante una situación que, consideran, "amenaza gravemente a uno de los pilares de la economía española", informa el PP en un comunicado.
La diputada del PP en el Parlament Eva García ha criticado que Illa siga con el viaje: "No se puede gestionar una crisis de esta magnitud a distancia", y ha pedido que el Govern actúe con rapidez y rigor para proteger al sector, textualmente.
García ha alertado de la importancia de evitar que esta enfermedad pase a los cerdos de consumo: "Sería el problema más grave que tendría ahora mismo el Govern y habría incluso riesgo de sacrificios masivos de la cabaña porcina, y sería muy difícil recuperar el estatus sanitario", ha expuesto.
El partido también considera "imprescindible" reforzar la coordinación con el Ministerio de Agricultura y, asimismo, intensificar la coordinación con Bruselas para, explican, evitar el cierre de mercados exteriores y preparar una estrategia de apoyo técnico y fiscal al sector porcino.
