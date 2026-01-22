México: el sargazo llega antes de tiempo a las costas de México

Aunque por ahora se han contabilizado en lo que va del año 7 conglomerados de estas macroalgas, que equivalen a 127 toneladas solo el pasado fin de semana, se espera que comiencen a multiplicarse en las próximas semanas.

Normalmente, el sargazo llega a sitios ampliamente visitados por el turismo como Playa del Carmen o Tulum en abril y junio; desde los primeros días de enero han comenzado a observarse lo que los especialistas llaman "arribos atípicos", que activaron las alarmas a los hoteleros y restauranteros, temerosos de que el fenómeno ahuyente a los turistas.

Este problema coincide con análisis científicos que muestran cambios en corrientes marinas, temperaturas y trayectorias de las macroalgas desde el Atlántico hasta la región del Caribe.

Según el monitoreo satelital y el seguimiento oceanográfico que realiza la Armada de México, las zonas donde se espera que lleguen a las playas primero son Mahahual y Xcalac, al sur de Quintana Roo, en la frontera con Belice.

La única buena noticia por ahora es que no se espera que Cancún y el norte del estado sufran por ahora de esta primera acometida, lo que, sin embargo, no se descarta en semanas posteriores.

El ministerio de Marina anunció una "vigilancia permanente" del avance del sargazo, pero recomendó a las autoridades municipales del sur del estado reforzar acciones preventivas de limpieza y contención, a fin de mitigar posibles impactos ambientales y turísticos.

Además de los esfuerzos de la Armada y de los municipios, existen redes de monitoreo independientes en las que participan activistas y científicos que vigilan este fenómeno y que han señalado que por ahora "no se reportan impactos severos en playas turísticas".

Sin embargo, el Instituto Oceanográfico del Golfo y el Mar Caribe de la Marina informó que se detectó hace unos días una biomasa total de 8.327 toneladas de sargazo, distribuida en cinco conglomerados cercanos a las costas de Quintana Roo, cuya llegada a las costas es solo cuestión de horas o días.

En la isla de Cozumel, famosa por ser uno de los dos principales destinos de los cruceros turísticos a nivel mundial, figura entre uno de los primeros lugares de llegada de esta biomasa.

Los científicos vaticinaron desde hace meses que el Caribe mexicano podría enfrentar en 2026 un aumento significativo en la llegada de sargazo a sus playas, como resultado de "una acumulación histórica de esta alga" en el océano Atlántico.

El Laboratorio de Oceanografía Óptica de la Universidad del Sur de Florida reveló en un reporte difundido hace poco, basado en imágenes satelitales, que el Atlántico muestra "uno de los niveles más altos de sargazo registrados hasta ahora".

El estudio afirma que cerca del 0,4% de la superficie del océano está cubierta por esta macroalga, un crecimiento de aproximadamente 75% en comparación con los registros de 2011, lo que "una tendencia ascendente sin precedentes". (ANSA).