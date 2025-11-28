LA NACION

México.- El Senado de México confirma la salida del fiscal general rumbo a la embajada de un país amigo

MADRID, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Senado de México ha aceptado la renuncia de Alejandro Gertz Manero como fiscal general, a poco más de dos años antes de que finalizara su mandato, quien tendrá ahora un cargo de embajador en un "país amigo".

Gertz, de 86 años, presentó su renuncia a lo largo del jueves y ya en la noche, el Senado aprobó su renuncia con el apoyo de las fuerzas afines al Gobierno, entre las críticas de la oposición, que cuestionaron que su traslado a una embajada fuera motivo de gravedad suficiente para dejar el cargo.

Su salida, según apuntan algunas fuentes, está relacionada con el deterioro de la relación con la presidenta Claudia Sheinbaum. Hasta ahora, era uno de los pocos supervivientes del sexenio anterior de Andrés Manuel López Obrador, quien apoyó su nombramiento, junto a la actual secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez.

Su puesto será asumido ahora de manera interina por Ernestina Godoy, mientras algunas informaciones apuntan a que ese "país amigo", ese fue el término que el propio Gertz acuñó en su carta de renuncia, al que enviarán sería Alemania.

