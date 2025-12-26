México.- El tequila premium artesanal Teremana, del actor Dwayne Johnson, desembarca en España

MADRID, 26 dic. 2025 (Europa Press) - Teremana, el tequila 'premium' de producción artesanal creado por el actor norteamericano Dwayne Johnson, más conocido como 'La Roca', desembarca en España, según informa en un comunicado. En concreto, en colaboración con la familia López, cultivadores de agave de tercera generación, Teremana Tequila se elabora en su propia destilería, en las tierras altas de Jalisco (México). Este tequila se elabora con agave azul Weber 100% maduro, tostado lentamente a baja temperatura en pequeños hornos tradicionales de ladrillo y destilado posteriormente en alambiques de cobre hechos a mano. De esta forma, Johnson creó Teremana en 2020 tras participar activamente en su desarrollo, desde la construcción de la identidad de la marca hasta la selección del producto final, que eligió tras probar hasta 113 destilaciones distintas para dar con la versión final. "Nuestro objetivo siempre fue crear un tequila con la mejor calidad y sabor, pero hacerlo bien: de forma artesanal. Pequeños lotes, elaborados a mano con nuestro agave azul Teremana, cultivado en las tierras altas de Jalisco, para que todos lo disfruten", ha asegurado 'La Roca'. De esta forma, Teremana, que se convirtió en la marca de bebidas espirituosas premium que más rápido alcanzó el millón de cajas vendidas en un año en Estados Unidos, llega al mercado español en tres variedades (blanco, reposado y añejo), que está ya disponible en El Corte Inglés y en Amazon.