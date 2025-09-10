México elevará a 50% aranceles a autos de Asia, especialmente de China

Por Ana Isabel Martinez

CIUDAD DE MÉXICO, 10 sep (Reuters) - México aumentará los aranceles a autos importados de Asia, especialmente de China, a un 50% desde el 20% actual, anunció el miércoles el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, luego de que en la víspera se informara que el país haría una reforma para corregir desbalances comerciales en sectores claves.

El martes por la tarde, la Cámara de Diputados recibió un proyecto de decreto que reforma cientos de fracciones arancelarias de la tarifa de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y Exportación que además permitirá recaudar unos US$3760 millones extras en 2026.

Los aranceles alcanzarán a la importación de diversas mercancías de las industrias automotriz, textil, vestido, plástico, siderúrgico, electrodomésticos, aluminio, juguetes, muebles, calzado, marroquinería, papel y cartón, motocicletas, remolques y vidrio.

Ebrad precisó a periodistas que tendrán aranceles los autos ligeros y autopartes.

"Lo que vamos a hacer es subirlo al máximo permitido (...) Ya tienen arancel. El arancel 20%. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a llevar más alto, que nos permite la Organización Mundial de Comercio, que llega hasta 50%. ¿Por qué? Porque los precios a los que están llegando a México están debajo de lo que nosotros llamamos precios de referencia", dijo el funcionario.

México ya impone diversos aranceles a productos procedentes de China, además de los autos, como al comercio electrónico, ropa, zapatos y algunos productos manufacturados.

