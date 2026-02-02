México: Embajador Modiano exalta aporte de descendientes de italianos

Este fue el mensaje central del embajador de Italia en México, Alessandro Modiano, durante su intervención en la conferencia sobre la identidad e historia de los descendientes de italianos, celebrada el sábado 31 de enero en el Instituto Italiano de Cultura en Coyoacán.

El evento, organizado por el Comité de Italianos en el Exterior (COMITES) y la Asociación de Investigadores Italianos en México (ARIM), ofreció un momento de reflexión sobre el papel de la comunidad italiana en el país norteamericano.

En sus palabras de apertura, el diplomático enfatizó cómo el trabajo en México se ve facilitado por el profundo amor que esta tierra tiene por Italia, un sentimiento que sus compatriotas alimentan a diario.

Si bien las cifras son menores que las de la migración a Argentina o Brasil —se estima que hay 50,000 personas actualmente en México, de las cuales 26,000 están registradas—, la calidad y el impacto de la presencia italiana son extraordinarios.

Modiano enfatizó cómo las historias de quienes han cruzado el océano son casi siempre historias de éxito, integración y creación de valor.

"Cada vez que escucho historias italianas en México, siempre son positivas", declaró el Embajador con orgullo. "Son personas que no solo se integran con mucha facilidad, sino que también dan un buen ejemplo. Y esto fortalece sin duda las relaciones entre México e Italia".

El discurso también abordó la importancia crucial de los intercambios académicos y estudiantiles como una inversión a largo plazo para fortalecer las relaciones bilaterales, sin perder nunca de vista la conexión con el pasado.

Según Modiano, la investigación histórica sobre los orígenes no es un mero ejercicio nostálgico, sino una herramienta para consolidar la identidad presente.

"No olvidemos nuestras raíces. Los italianos tienen un gran afecto por su país de origen, un vínculo muy fuerte", dijo el jefe de la misión diplomática.

"Es muy importante no solo mantener este vínculo, sino también estudiar y profundizar en los orígenes y las raíces de los muchos italianos que eligieron México como su futuro destino", concluyó. (ANSA).