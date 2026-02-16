México: emergencia ambiental Ciudad de México

Entre las acciones restrictivas adoptadas para afrontar la situación figuran evitar actividades al aire libre entre las 13:00 y las 19:00 horas, proteger a personas vulnerables como los niños, ancianos y mujeres embarazadas o personas con problemas respiratorios y evitar fumar en espacios cerrados.

Asimismo, se suspendió la circulación de automóviles en las calles de al menos 1,7 millones de autos, de un total de 6,4 millones, es decir, casi la cuarta parte del total, solo en la Fase 1 del Plan de Contingencia Ambiental.

Se trata de la tercera emergencia ambiental adoptada en la urbe de 11 millones de habitantes, 21 millones contando sus alrededores, al detectarse altas concentraciones de ozono sobre todo en la zona sureste de la capital.

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAME) señaló que entre los factores que motivaron estas acciones de apremio figuran "la falta de vientos y la temperatura de hasta 28 grados centígrados", algo más típico de las estaciones de primavera y verano que de fines del invierno en el denominado Valle de México.

Las autoridades aconsejaron a la población en general abstenerse de hacer ejercicio al aire libre y que los niños salgan a los patios de las escuelas a jugar (ANSA)