México emite bonos por US$13.800 millones para atender obligaciones de Pemex

CIUDAD DE MÉXICO (AP) — México anunció el miércoles la emisión de una canasta de bonos en euros y dólares por US$13.800 millones para aliviar las comprometidas finanzas de la paraestatal petrolera que el gobierno espera apoyar financieramente por lo menos hasta 2027.

La Secretaría de Hacienda señaló en un comunicado que concluyó con las operaciones de recompra de bonos y una emisión de certificados para reducir las amortizaciones de deuda financiera y de mercado de Petróleos Mexicanos (Pemex).

A principios de este mes, Pemex lanzó una oferta de recompra de bonos que concluyó el pasado lunes con una participación de los inversionistas por US$12.000 millones, indicó el gobierno. Además, entre el 15 y 16 de septiembre, la Secretaría de Hacienda realizó la emisión de una canasta de bonos denominados en euros y dólares por US$13.800 millones.

Según explicó el gobierno, con estas dos transacciones se “reducirán de manera equivalente las obligaciones en moneda extranjera contratadas previamente por Pemex, con el fin de estabilizar la deuda de la empresa pública en un nivel que le permita fortalecer su perfil crediticio y liquidez, al tiempo que reduce su costo de financiamiento”.

Con estas operaciones, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum busca hacer frente a la pesada deuda financiera de Pemex —estimada en casi US$100.000 millones— y recuperar la empresa para levantar la producción, de poco más de 1,6 millones de barriles diarios, y llevarla a 1,8 millones de barriles al día.

La compleja situación financiera de Pemex ha golpeado los ingresos petroleros de México, que por décadas fueron fundamentales para el país y llegaron a representar cerca del 40% del presupuesto de egresos del gobierno federal.

La caída de la producción, el descenso de los precios del crudo y las limitadas finanzas de Pemex hicieron que los aportes petroleros al presupuesto federal se ubicaran por debajo de 15%.

Para el próximo año, el gobierno destinará 263.500 millones de pesos (unos US$13.175 millones) para amortizar la deuda de mercado y los créditos contratados en años anteriores.

Sheinbaum anunció en noviembre pasado un plan de “austeridad” para reducir los gastos de Pemex en unos US$2500 millones mediante el recorte de costos y la eliminación de filiales.

Asimismo, el gobierno anunció un plan integral para producir menos combustóleo —un combustible muy pesado y contaminante— y más gasolina; relanzar la industria petroquímica y rehabilitar infraestructuras para reducir costos.

También se prevé extraer más gas natural, impulsar las energías limpias —como el biocombustible, un área en la que intentará buscar la cooperación de Brasil— e intentar explotar el litio en zonas petroleras.