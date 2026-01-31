México: empeora la crisis de violencia en Sinaloa

Los delincuentes no sólo están enfrascados en una lucha contra sus rivales, en una organización dividida entre los llamados "Chapitos", que obedecen a los hijos del legendario líder Joaquín "El Chapo" Guzmán, condenado a cadena perpetua en Estados Unidos y los "Mayitos", que acatan las órdenes de quien fuera su principal socio y amigo

La entrega de Zambada a la agencia antidrogas de Estados Unidos (DEA) al ser llevado mediante engaños en un avión sin matrícula hacia Nuevo México por el hijo de "El Chapo", Joaquín Guzmán López, desató la mayor crisis de violencia en la historia de Sinaloa y el inicio del derrumbe de la banda, hasta hace poco la más poderosa del país

En los últimos días fueron secuestrados 10 mineros que trabajan para una empresa extractiva canadiense y dos diputados del minoritario partido Movimiento Ciudadano (MC, centro) fueron atacados y se encuentran hospitalizados en situación grave, en acciones atribuidas a "Los Chapitos" por el gobierno federal

Tras estos dos sangrientos episodios, el gobierno envió 1.600 elementos militares más a ese estado para reforzar la seguridad y garantizar la paz, con lo que suman ya 10.500 los elementos de tropa, cuatro veces más que el promedio entre 2014 y 2024, según el ministerio de la Defensa

Hasta ahora suman unos 2.000 muertos y la misma cifra de desaparecidos a consecuencia de la "guerra interna" entre las dos facciones del Cártel de Sinaloa, que mantienen en vilo a la población de ese estado, con amplias zonas como Culiacán, la capital, donde los niños y jóvenes no asisten a clases ni la gente hace su vida normal

El ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó que el pasado día 24 los mineros fueron sacados por la fuerza de un campamento en la Concordia, un municipio al sur de Sinaloa, cerca de una explotación de plata de la minera canadiense Vizsla Silver

El miércoles último, el mismo grupo atacó al presidente de MC en Sinaloa, Sergio Torres, y su colega legisladora Elizabeth Montoya en el centro de Culiacán, después de que ambos asistieron a una sesión de la legislatura local, dejando al primero en estado grave y a la segunda con heridas considerables como la pérdida de un ojo

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este jueves que las autoridades habían detenido a posibles culpables, pero hasta ahora no se conoce quiénes

Los tres estados más golpeados por la violencia en México durante el 2025 fueron Sinaloa (con 641 casos de atrocidades, que incluyen masacres y actos de terrorismo), seguido de Guanajuato (centro, con 477) y Guerrero (sur, con 384), según un informe de la organización civil Causa en Común, publicado por la revista Nexos

La presidenta de esa ONG, María Elena Morera, propuso para enfrentar esta crisis "generar alianzas entre sociedad civil, iniciativa privada y gobiernos para impulsar programas de seguridad y prevención acordes con las realidades territoriales"

"Conocer la naturaleza de la violencia tal como ocurre en cada territorio es un insumo clave para diseñar políticas públicas eficaces", afirmó (ANSA)