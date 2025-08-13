México enfrentará a Ecuador en partido de preparación para el Mundial 2026

La selección mexicana de fútbol tendrá un partido de preparación contra Ecuador con miras al Mundial de 2026 el martes 14 de octubre en el estadio de las Chivas de Guadalajara.

"Para el Club Chivas y para el estadio Chivas es un gran orgullo recibir otra vez a la selección mexicana", dijo Amaury Vergara, presidente del club.

El estadio de las Chivas, inaugurado en 2010, será sede de cuatro partidos de la Copa del Mundo de 2026, todos en fase de grupos, que México organiza junto a Estados Unidos y Canadá.

Semanas atrás, el recinto, con capacidad para más de 45.000 espectadores, completó el trabajo de instalación del césped requerido por la FIFA para la máxima cita del balompié.

"Estamos listos para este partido y para cualquier otro. El estadio cuenta con todas las condiciones para recibir cualquier ensayo y los cuatro partidos mundialistas", añadió Vergara.

De acuerdo con estadísticas de la Federación Mexicana de Fútbol, México y Ecuador se han enfrentado en 25 partidos, con un balance favorable para el Tri de 14 victorias, siete empates y cuatro derrotas, con 37 goles a favor y 24 en contra.

Al igual que la selección mexicana, clasificada en calidad de anfitrión, la Tricolor andina ya tiene asegurado su pase a la Copa del Mundo del próximo año.

A falta de dos partidos para el final de la eliminatoria sudamericana, Ecuador es segundo con 25 puntos en 16 partidos, diez unidades menos que la líder Argentina.