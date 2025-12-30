México: Entran en vigencia el jueves aranceles a China

El 1 de enero entrarán en vigencia los aranceles que impondrá el gobierno mexicano a China y a otras naciones asiáticas, que ascenderán hasta 50% y que obedecen a presiones del presidente estadounidense Donald Trump.

El Ministerio de Finanzas publicó el lunes en el Diario Oficial de la Federación el decreto que determina la imposición de cerca de un centenar de nuevas tarifas aduaneras, que van del 5 al 50% y que afectarían sobre todo al sector automotriz.

Entre los productos sujetos a gravamen figuran los juegos de cables para bujías de encendido de vehículos, los autos eléctricos y de motor tanto para pasajero como de carga, así como tractores, trolebuses y camiones.

Los juguetes también estarán sometidos a estas tasas, lo mismo que los artículos de oficina y escolares, planchas eléctricas, hornos de microondas y ventiladores de uso doméstico.

Tras la aprobación reciente por el Senado de los impuestos, el Ministerio de Comercio de China emitió un comunicado oficial en el cual condenó las "prácticas erróneas de unilateralismo y proteccionismo" y manifestó su "esperanza" de que México "corrija" lo "antes posible" esas medidas.

El ministro de Economía Marcelo Ebrard explicó que en México la industria automotriz brinda empleo a más de un millón de trabajadores, por lo que las importaciones de vehículos asiáticos "se reflejan en la pérdida de empleos". (ANSA).