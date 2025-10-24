México entrega a EE.UU. a chino detenido en Cuba acusado de tráfico de fentanilo

Un ciudadano chino acusado de narcotráfico detenido en Cuba fue entregado a la justicia de Estados Unidos, informó este jueves el gobierno de México, que gestionaba su extradición o entrega con La Habana.

Zhi Dong Zhang, apodado Brother Wang, escapó en julio a un arresto domiciliario en México y este jueves fue transferido a autoridades estadounidenses, informó el secretario de Seguridad mexicano Omar García Harfuch.

El gobierno de Cuba confirmó en un comunicado que "ante una solicitud formal de extradición", el detenido "fue entregado a las autoridades del gobierno de México".

Ni México ni Cuba han detallado si Zhi pasó por territorio mexicano o llegó a Estados Unidos directamente desde la isla.

El ciudadano chino fue detenido en México en 2024 pero el 11 de julio se fugó de un arresto domiciliario.

Una fuente cercana al caso en La Habana dijo a la AFP que antes de viajar a Cuba Zhi intentó ingresar a Rusia sin conseguirlo. Fue detenido en la isla el 31 de julio.

Zhi es considerado por México como el enlace con distintos cárteles para el tráfico de fentanilo procedente de China hacia el continente americano, sobre todo hacia Estados Unidos, y Europa.

El presidente estadounidense Donald Trump ha hecho de la lucha contra el narcotráfico una de sus banderas. El país del norte enfrenta cerca de 200 muertes diarias por el consumo de drogas, en especial el letal fentanilo, según datos oficiales.

