México: Entrega gobierno a EU otros 26 capos narcos

Por Marcos Romero El gobierno de México trasladó 26 "peces gordos" del crimen organizado a Estados Unidos, en lo que analistas califican como una nueva "ofrenda" de la presidenta Claudia Sheinbaum para atenuar las presiones del estadounidense Donald Trump.

Entre los capos narcos enviados al país vecino en medio de imponentes medidas de seguridad figuran Abigael González Valencia, líder de "Los Cuinis" y Juan Carlos Félix Gastelum, yerno de Ismael "El Mayo" Zambada, ex número 2 del Cártel de Sinaloa.

También fueron incluidos en este contingente Kevin Gil Acosta y Martín Zazueta, jefes de seguridad de "Los Chapitos", una banda dirigida por los hijos de Joaquín "El Chapo" Guzmán, el legendario jefe del Cártel de Sinaloa, extraditado en 2017 a Estados Unidos y a 10 cadenas perpetuas en Estados Unidos.

La mayoría de los jefes del crimen organizado enviados al otro lado de la frontera estaban alojados en cárceles de máxima seguridad.

El ministro de Seguridad, Omar García Harfuch, señaló que esta entrega, dos días después de que la prensa estadounidense señalara que Trump había firmado una orden secreta para usar al Ejército en el combate a los cárteles en América Latina, se hizo "en coordinación bilateral y con pleno respeto a nuestra soberanía".

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, señaló que "los sujetos transferidos" por México argumentando razones "de seguridad nacional", enfrentan "graves cargos penales en tribunales penales estadounidenses incluyendo narcotráfico, crimen organizado, lavado de dinero y delitos violentos".

El diplomático elogió a Sheinbaum "por su continua y valiente cooperación" en la lucha contra la delincuencia y por "demostrar determinación frente al crimen organizado", al considerar esta transferencia como "un ejemplo más de lo que es posible cuando dos gobiernos se unen contra la violencia y la impunidad".

La Fiscal General de Estados Unidos Pam Bondi agradeció la entrega y la calificó como "el ejemplo de los esfuerzos históricos de la Administración Trump para desmantelar cárteles y organizaciones terroristas extranjeras".

En febrero pasado, el gobierno de Sheinbaum ordenó una primera entrega de 29 reos prominentes de prisiones mexicanas, entre ellos Rafael Caro Quintero, el histórico líder del Cártel de Guadalajara y a quien se acusa del asesinato del agente antidrogas Enrique Camarena Salazar en febrero de 1995.

Anticipándose a las críticas por esta entrega de reos, la mayoría pertenecientes a las dos principales bandas criminales que azotan a México, los cárteles de Jalisco y Sinaloa, Sheinbaum afirmó que la decisión del Consejo Nacional de Seguridad fue adoptada "por la seguridad del país y no por una petición" de Trump.

Sin embargo, el comunicado oficial de la Fiscalía General y el ministerio de Seguridad hizo notar que el traslado se debió a que los acusados eran requeridos para su extradición "por sus vínculos con organizaciones criminales por tráfico de droga" y "representaban un riesgo permanente a la seguridad pública".

"Ojalá el veleidoso presidente Donald Trump recuerde estas muestras de cooperación por parte del gobierno mexicano a la hora de hablar de aranceles y mandar mensajes amenazantes sobre posibles operaciones militares en suelo mexicano", escribió el diario El Universal, que preguntó irónicamente si "se le ofrece algo más" al mandatario.

