México envía ayuda humanitaria a Cuba, en medio de tensiones con EEUU

CIUDAD DE MÉXICO, 8 feb - Dos embarcaciones con poco más de 800 toneladas de víveres fueron enviadas a Cuba el domingo, informó el gobierno mexicano, en medio de tensiones entre la nación latinoamericana y Estados Unidos, que ha amenazado con imponer aranceles a los países que suministren crudo a la isla caribeña.

Ambas embarcaciones, Holbox y Papaloapan, zarparon desde el puerto Veracruz, frente a las costas del Golfo de México, con 814 toneladas de ayuda, como: leche líquida, productos cárnicos, galletas, frijol, arroz, atún en agua, sardina y aceite vegetal, además de artículos de higiene personal, dijo el gobierno en un comunicado.

La semana pasada, funcionarios mexicanos dijeron que estaban evaluando cómo enviar combustible a Cuba para ayudar a satisfacer las necesidades básicas de la isla, como la electricidad y el transporte, sin provocar represalias por parte de Washington.

"Nuestro país siempre ha brindado ayuda a los pueblos hermanos que lo necesitan", agregó el gobierno en el mismo documento donde aclaró también que "en los últimos meses ha enviado apoyo" a California, Chile y Estados Unidos luego de que enfrentaron desastres naturales.

(Reporte de Lizbeth Díaz; Editado por Lucila Sigal)